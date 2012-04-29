Младший Кличко не попал в список партии УДАР

Лидер партии УДАР Виталий Кличко не намерен применять физическую силу в Верховной Раде .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Запорожье.

По словам В.Кличко, остаивать интересы украинцев в Верховной Раде он надеется, не применяя свои боксерские таланты.

«Те политики, которые используют физическую силу в парламенте, не могут иметь будущего в политике. Это демонстрация несостоятельности. С другой стороны, мы намерены отстаивать реформы и права граждан как их представители в парламенте всеми возможными методами. Я в спорте более 20 лет, и ни разу не использовал те навыки, которыми владею за пределами ринга. И надеюсь, что такого никогда не случится», - подчеркнул В.Кличко.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах участия Кличко-младшего в большой политике Украины, его старший брат сказал, что Владимир «не является членом партии УДАР и разговор о его нахождении в списке партии пока не идет».