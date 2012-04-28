Подрядчика скандального строительства предупредили об уголовной ответственности

27 апреля представители прокуратуры г. Киева при участии представителей Киевской городской государственной администрации вручили подрядчику скандального строительства на улице Гончара, 17-23 постановление суда, которое подтверждает запрет на строительство. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Подрядчик также предупрежден об уголовной ответственности в случае невыполнения решения.

Кроме того, соответствующий пакет документов был передан в Инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля в г. Киеве, которая осуществляет соответствующий контроль.

Напомним, в декабре 2011 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение о запрете на проведение работ по строительству, эксплуатации и обслуживанию жилищного комплекса на территории земельного участка на ул. О. Гончара, 17-23.

5 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд своим решением отменил этот запрет, что позволило застройщику продолжить работы.

25 апреля Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил жалобу КГГА и прокуратуры Киева и отменил постановление апелляционной инстанции, оставив в силе запрет Хозяйственного суда г. Киева.