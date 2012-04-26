СМИ: Хорошковский пообещал освободить Тимошенко в обмен на ассоциацию

Об этом пишет сегодня интернет-издание EurActiv.

По данным издания, на вопрос, может ли изменение законодательства решить проблему Ю.Тимошенко, он сказал, что как юрист против адаптации законодательства для удовлетворения потребностей одного человека. «Но я уверен, что если эта проблема станет главным препятствием нашей стратегии движения к Европейскому Союзу, большинство в парламенте сможет одобрить чрезвычайные решения в этом плане», - добавил он (В.Хорошковский – УНИАН).

По просьбе EurActiv детализировать, он сказал: “Если вы подпишете соглашение об ассоциации, мы освободим Ю.Тимошенко”, он улыбнулся, отметив, что не может добавить ничего больше к тому, что сказал”, - пишет издание о разговоре В.Хорошковского с иностранными журналистами, аккредитованными в Брюсселе во время завтрака 25 апреля.

Издание также отмечает, что в разговоре с журналистами В.Хорошковский выразил сомнение в реальном намерении Европы подписать соглашение об ассоциации с Украиной.

“Если бы не было дела Ю.Тимошенко, были ли бы мы ближе к ЕС?”, - цитирует издание слова украинского вице-премьера.

После этого, отмечает EurActiv, В.Хорошковский пытался сменить тему дискуссии, однако большинство журналистов продолжали задавать вопросы относительно сообщений об избиении Ю.Тимошенко в колонии.

Издание также отмечает, что Посол Украины при ЕС Константин Елисеев попытался подчеркнуть геополитические преимущества для ЕС в интеграции Украины, среди которых – размер страны, динамика ее населения и экономики. В ответ журналисты отметили, что Турция выдвигает такие же аргументы, однако так и не смогла продвинуться в вопросе приобретения членства в ЕС.

“В.Хорошковский вмешался, заявив, что при таких обстоятельствах Турция сказала, что тогда будет искать чего-то другого. На вопрос EurActiv, означает ли это, что Украина будет искать сближения с Россией, если не будет успеха с ЕС, он кивнул подтвердительно. На повторный вопрос, он повторил тот же “язык жестов”. На вопрос в третий раз, он сказал “Нет” и улыбнулся”, - пишет EurActiv.