Посол ФРГ: Болельщиков волнует не только пиво, но и политика в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве Посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзёт, комментируя информацию о том, что один из депутатов Европарламента призывает игнорировать Евро-2012 в Украине.

«Я бы никогда не осмелился прокомментировать то, что сказал депутат Европарламента. Из-за проведения Евро-2012 будет уделяться много внимания политической ситуации в Украине», - сказал он.

Он отметил, что немецких болельщиков волнует не только «пиво и футбол, но и политическая ситуация в Украине».

С такой точкой зрения согласен также председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозеф Мануэль Пинту Тейшейра. По его словам, несмотря на то, что проведение Евро-2012 в Украине является прекрасным поводом привлечь внимание к Украине, но политические вопросы, которые тревожат Европейский Союз, также тревожат и футбольных болельщиков и будут иметь влияние на впечатление от чемпионата.