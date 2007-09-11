Фракция Партии регионов в Киевсовете планирует расти
Ведутся переговоры
Фракция Партии регионов в Киевском городском совете планирует увеличить свою численность до 16 депутатов.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ.
По его словам, после вступления в эту фракцию депутатов Киевсовета Ивана САЛИЯ и Сергея ЗИМИНА ее количество выросло до 12 депутатов.
В.ГОРБАЛЬ сказал, что фракция не будет останавливаться на этом количестве и сейчас ведет переговоры о дальнейшем расширении.
Комментируя переход во фракцию Партии регионов И.САЛИЯ и С.ЗИМИНА, В.ГОРБАЛЬ заметил, что таким образом фракция пополняется опытными и эффективными специалистами.
По его словам, «мы объединяем наши усилия», добавив, что также при этом “мы не скрываем, что также будем совместно работать и во время избирательной кампании”.
В свою очередь И.САЛИЙ подчеркнул, что такое решение не было спонтанным, а является взвешенным и продуманным.
По его мнению, благодаря увеличению численности фракции Партии регионов можно будет лучше влиять на деятельность Киевсовета.
Как сообщали некоторые СМИ с ссылкой на источники в КГГА, на прошлой неделе шестеро депутатов Киевского городского совета решили перейти во фракцию Партии регионов. В частности, 5 депутатов из депутатской группы “Общественный защитник”, в частности, И.САЛИЙ, Сергей ЧЕРЕП, Сергей КУЧЕР, Евгений ШАЛОМЕЕВ и Андрей ВИНГРАНОВСКИЙ, а также из фракции Социалистической партии – С.ЗИМИН.
В составе фракции числятся: Александр Богатырев, Александр Данилов, Владимир Дейнега, Людмила Качурова, Алексей Омельяненко, Александр Прогнимак, Михаил Резникович, Александр Рыбак, Владимир Филиппов, Олег Шевченко