Партия регионов проголосует за отмену депутатской неприкосновенности, но...

Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер».



Он подчеркнул, что «наша фракция будет голосовать за отмену депутатской неприкосновенности».

«Но вы увидите в ближайшее время, когда мы выйдем на голосование в зал, что получится», - сказал А.Ефремов.

При этом напомнил, что на этой сессии нужно проголосовать за законопроект 226 голосами, что «в принципе теоретически, я считаю, возможно».

Он добавил, что «потом – окончательное решение мы должны будем принять на следующей сессии, и там нужно будет триста голосов, то есть конституционное большинство, и здесь у меня есть большие сомнения по поводу того, что у нас будет 300 голосов депутатов, которые проголосуют за данное изменение».

«А что касается Партии регионов, вы не волнуйтесь - они проголосуют за данный закон» - сказал А.Ефремов.