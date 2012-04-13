Датские правозащитники раскритиковали украинский режим

Такие выводы можно сделать из четвертого доклада в рамках Правового мониторинга Украины, подготовленного юристом Микаелем Лингбо для Комитета и обнародованного 10 апреля.

В документе, в частности, отмечается, что украинская власть не выполнила требования, связанные с криминальным преследованием бывших правительственных чиновников. Более того, отмечает исследователь, было возбуждено несколько новых уголовных дел и утрачено несколько возможностей внести поправки в Уголовный кодекс.

Согласно выводам датского юриста, только серьезное внешнее давление вынудило украинскую власть продемонстрировать определенную гибкость в вопросе лечения оппозиционеров за пределами мест лишения свободы и доступа к ним иностранных должностных лиц или медиков.

“Президентская администрация с поражающей настойчивостью и скоростью проталкивает законодательство, связанное с реформой системы уголовного правосудия, но реально внедрение реформы нуждается в намного большем и будет продолжаться годами, в зависимости от того, будет ли настоящее желание проводить реформы и наконец заменить слова действиями”, - отмечает М.Лингбо.

По его словам, на сегодняшний день также тяжело прогнозировать, как именно украинская власть будет реформировать Конституцию, поскольку этот процесс находится лишь на начальной стадии.

Кроме того, по убеждению М.Лингбо, в Украине не существует никаких реальных инициатив относительно выполнения рекомендаций GRECO (Группа государств Совета Европы против коррупции – УНИАН), касающихся финансирования политических партий, также как нет никаких признаков намерений изменять избирательную систему.

Как сообщал УНИАН, 26 января этого года ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших членов украинского правительства и призвала власть освободить их, а также пересмотреть статьи Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены.

Также ПАСЕ призвала украинскую власть немедленно провести реформу судебной системы и усовершенствовать избирательное законодательство.

Кроме того, ПАСЕ высказались за возможность введения санкций против Украины, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно, те, которые касаются уголовного преследования представителей оппозиции, не будут выполняться.