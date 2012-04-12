Адвокаты Авакова заявляют, что прокуратура врет

Как сообщил УНИАН председатель Христианской общины украинцев в Италии Олесь Городецкий, эту информацию подтвердил адвокат А.Авакова Коррадо Оливьеро.

По словам адвоката, А.Аваков имеет все возможности свободно передвигаться по Италии до принятия решения относительно его возможной экстрадиции в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, начальник управления прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков заявил, что итальянский суд принял решение избрать в отношении А.Авакова меру пресечения в виде домашнего ареста.