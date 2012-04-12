Итальянский суд будет держать Авакова под домашним арестом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге начальник управления прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков.

«Сегодня суд в Риме рассмотрел дело об избрании в отношении Авакова меры пресечения на время рассмотрения компетентными органами Италии вопроса о его экстрадиции. Судом удовлетворено ходатайство прокуроров Республики Италия и избрана в отношении Авакова мера пресечения в виде домашнего ареста», - сказал А.Бабиков.

Он отметил, что, по условиям домашнего ареста, А.Аваков должен постоянно находиться в месте своего проживания с ограничением права выезжать за пределы населенного пункта, должен посещать в определенное время полицейский участок для фиксирования своего пребывания в этом населенном пункте, кроме того, полицейские имеют право в любой момент проверить местонахождение экс-губернатора.

А.Бабиков подчеркнул, что, по европейским стандартам, домашний арест «является достаточно строгой мерой пресечения».

Он отметил, что избрание меры такого пресечения в отношении лиц, которые обвиняются в должностных преступлениях, является обычной практикой для стран Европейского Союза.

«Мы благодарны итальянскому суду за его мудрость, аргументированный подход к рассмотрению нашего ходатайства», - сказал он.

По словам А.Бабикова, компетентные органы Италии продолжают рассмотрение вопроса об экстрадиции А.Авакова в Украину.

Как сказал А.Бабиков, прокуратура Харьковской области не получала официальной информации о назначении конкретной даты рассмотрения вопроса об экстрадиции экс-губернатора в Украину. Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен в течение 40 суток с момента задержания А.Авакова в Италии.