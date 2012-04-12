Авакова еще могут экстрадировать

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат А.Авакова Юрий Вишневецкий, комментируя информацию о том, что итальянский суд освободил экс-губернатора Харьковской области.

По его словам, сегодня суд вынес решение только по вопросу об избрании А.Авакову меры пресечения на время рассмотрения вопроса об экстрадиции.

«Как я понимаю, таким образом суд установил, что Аваков не будет скрываться в период рассмотрения вопроса о его экстрадиции. Никаких оснований думать, что Аваков будет скрываться, нет», - сказал Ю.Вишневецкий.

При этом он подчеркнул, что на сегодня рассмотрение вопроса об экстрадиции А.Авакова в Украину продолжается, и суд относительно этого не принимал окончательного решения.

«Судебный процесс об экстрадиции продолжается. Сегодня только было решение о мере пресечения», - подчеркнул Ю.Вишневецкий.

Адвокат отметил, что на сегодняшний день ему неизвестно, обращался ли А.Аваков к правительствам каких-либо государств с просьбой о предоставлении политического убежища.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводской райсуд Харькова избрал экс-губернатору меру пресечения в виде взятия под стражу.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

25 марта он был задержан в итальянском городе Фрозиноне (регион Лацио).

29 марта Генпрокуратура Украины сообщила, что суд в Италии принял решение о временном аресте А.Авакова сроком на 40 суток.

Однако 30 марта в партии «Батькивщина» заявили, что итальянский суд не арестовывал А.Авакова.

Сегодня, 12 апреля, лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Кожемякин заявил, что итальянский суд освободил А.Авакова.