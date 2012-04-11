Власенко рассказал, когда Тимошенко согласится на лечение в Харькове

Об этом заявил ее защитник Сергей Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Во-первых, лечение должно проходить по протоколу, определенному немецкими врачами, которые отметили, что Юлия Тимошенко нуждается в немедленном многопрофильном лечении в стационаре специализированной больницы вне пенитенциарной службы. Поскольку больница «Укрзализныци» не является специализированным заведением, мы обратились к немецким врачам с просьбой дать заключение, может ли эта больница обеспечить выполнение всех рекомендаций немецких врачей. Окончательное решение будет принято Юлией Владимировной после заключения международных врачей», - сказал он.

«Во-вторых, Юлия Тимошенко настаивает на том, чтобы ее лечили независимые врачи. К чиновникам в белых халатах, которые выполняли рекомендации Банковой и полгода вводили в заблуждение общественность относительно состояния здоровья Юлии Тимошенко, нет доверия», - заявил защитник.

С.Власенко напомнил, что только после обследования Ю.Тимошенко немецкими врачами чиновники Минздрава вынуждены были признать, что экс-премьер-министр нуждается в немедленном лечении в стационаре.

По его словам, «более чем полгода Тимошенко не лечили, а вводили общество в заблуждение, что полностью было опровергнуто медицинским заключением немецких врачей».

«Нужно прекратить эту мыльную оперу режима по созданию специализированных палат и выставок медицинского оборудования, и наконец начать лечение Юлии Владимировны и выполнить решение Европейского суда по правам человека», - отметил С.Власенко.

Защитник также удивлен тем, что заявления относительно лечения делает ГПУ, а не пенитенциарная служба или Министерство здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, в Генпрокуратуре проинформировали, что немецкие врачи готовы приехать в Украину для проверки условий медицинского обследования и лечения экс-премьера Ю.Тимошенко 13 апреля.

По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Маргариты Вальковой, эта информация также доведена до сведения Ю.Тимошенко.

Она отметила, что украинские врачи, которые входили в состав международной медицинской группы, уже находятся в Харькове и готовы продемонстрировать немецким коллегам условия в Харьковской клинике, созданные для лечения Ю.Тимошенко.

При этом пресс-секретарь генпрокурора прибавила, что, по ее информации, Ю.Тимошенко предварительно выразила свое согласие на начало лечения в клинике в следующий вторник, 17 апреля.

«Предварительно есть ее (Ю.Тимошенко – УНИАН) волеизъявление, что, возможно, во вторник уже готовность будет выезжать в клинику на лечение», - сказала М.Велькова.