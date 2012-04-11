У Пшонки говорят, что Тимошенко согласилась лечиться в Харькове

Немецкие врачи готовы приехать в Украину для проверки условий медицинского обследования и лечения экс-премьера Юлии Тимошенко 13 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Маргарита Велькова.

Она заметила, что сегодня Министерство иностранных дел получило сообщение от своих немецких коллег о том, что немецкие врачи готовы прибыть в Украину.

По словам пресс-секретаря, Генпрокуратура, как и раньше, готова способствовать организации этого визита, «который запланирован на 13 апреля».

М.Велькова добавила, что эта информация также доведена до сведения Ю.Тимошенко.

По ее словам, украинские врачи, входившие в состав международной медицинской группы, уже находятся в Харькове и готовы продемонстрировать немецким коллегам условия в Харьковской клинике, созданные для лечения Ю.Тимошенко.

При этом пресс-секретарь генпрокурора добавила, что, по ее информации, Ю.Тимошенко предварительно выразила свое согласие на начало лечения в клинике в будущий вторник, 17 апреля.

«Предварительно есть ее (Ю.Тимошенко – УНИАН) волеизъявление, что, возможно, во вторник уже готовность будет выезжать в клинику на лечение», - сказала М.Велькова.