Киев просит Кабмин вернуть ему контроль над строительством в столице

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании градостроительного совета, посвященном ситуации на Андреевском спуске в связи со сносом трех зданий, на котором присутствовали председатель КГГА Александр Попов, а также ведущие архитекторы столицы и Украины.

Как отметил председатель КГГА, действующее в Украине законодательство в сфере градостроения, которое изменилось за последние годы, по мнению и руководства города, и градостроительного совета, значительно ограничило компетенцию органов местной власти относительно предоставления разрешений на строительство и контроля над этим строительством.

«Практически, у нас таких функций сегодня нет. Они относятся к функциям министерств и ведомств Кабинета министров», - подчеркнул А.Попов.

Из-за этого, по его словам, городская власть сейчас только по факту начала тех или иных работ в городе может вмешиваться в ситуацию, привлекать правоохранительные органы, срочно останавливать строительства, настаивать перед Государственной инспекцией архитектурно-строительного контроля на отмене разрешений, которые ею были даны раньше, и таким образом регулировать конфликтные вопросы застроек.

«Поэтому мы сегодня договорились, что обратимся в Кабинет министров с просьбой предоставить городу полномочия, которые город имел раньше в части предоставления соответствующих разрешений и контроля над проведением строительства на территории нашего города», - сказал А.Попов.

По его убеждению, это может быть временной мерой для города до того момента, пока не будет создано эффективное законодательство в градостроительной деятельности, и эта мера «позволит остановить ту вакханалию, которая сегодня есть».

Председатель КГГА напомнил, что город при поддержке судов и правоохранительных органов уже добился возвращения территориальной общине около 2 тыс. га земель, которые были переданы с нарушениями под частную застройку. По его данным, кроме этого, на сегодняшний день в судах находится более 90 дел относительно отмены решений, как горсовета, так и других административных органов относительно остановки строительства и возвращения земельных участков в собственность города.