Попов встретился с креативными подростками

Свободная WiFi-зона в центре Киева, яблоневые сады на территории школ, велосипедные дорожки на всех маршрутах и новый Фонтан влюбленных - таким видят Киев будущего финалиста первого городского конкурса проектов «Стратегия». Самые креативные и эффективные идеи подростки представили сегодня председателю КГГА Александру Попову.

Как сообщает пресс-служба, результатами встречи довольны обе стороны - некоторые из юношеских инициатив будут воплощены в жизнь уже в этом году.

«Я хочу поблагодарить участников конкурса за действительно интересные идеи. Я обращаюсь к вам и к вашим коллегам - показывайте свои предложения и лучшие идеи будут воплощены в жизнь. Мы в этом заинтересованы. Ведь лучше, чем сама молодежь, никто и никогда не подскажет взрослым, как сформировать действительно правильную и эффективную молодежную политику. Что касается финансирования - это не большие деньги, мы их найдем и сделаем все, чтобы проекты, которые представили дети, стали реальными », - подчеркнул Александр Попов.

Вместе, Александр Попов отметил, что уже сегодня Киев реализует политику, направленную на создание профессиональных перспектив и возможностей самореализации для молодежи. В частности, реализовав инвестиционный проект Bionic Hill столица намерена создать около 15 тысяч новых рабочих мест в ИТ-отрасли.

Напомним, конкурс проектов «Стратегия» проводился в трех номинациях - «Электронный город», «Зеленый город» и «Гостеприимный город».