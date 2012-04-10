Соболев: Новый УПК узаконивает «беспредел» прокуроров и судей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «БЮТ-Батьківщини», об этом он заявил сегодня на брифинге.

Также С.Соболев подчеркнул, что «фактически в каждой статье УПК мы видим, каким образом власть срочно приспосабливается к политическим процессам в Украине: вводится запрет на суд присяжных; запрет на доступ к защите подзащитных представителей правозащитных организаций; разрешается проводить выездные заседания в камерах и т. п.».

При этом С.Соболев сообщил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» внесла больше двух тысяч поправок к проекту УПК, однако провластное большинство не поддерживает ни одной из них, в том числе поправки, о которых заявляли как гарантии перед Советом Европы представители большинства и Президент.

По словам С.Соболева, новый УПК узаконивает «беспредел» прокуроров и судей.