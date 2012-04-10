Интерпол уже год не может поймать зятя Черновецкого

11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата Киевского городского совета Вячеслава Супруненко и лидера фракции Блока Черновецкого Дениса Комарницкого за совершение ими разбойного нападения, напоминает "Дело".

А уже через несколько дней, 15 апреля, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что его ведомство объявило в розыск зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко, в том числе по линии Интерпола. Однако на сайте Интерпола фамилия Супруненко так и не появилась. В Интерполе уверяют, что существует закрытая база, доступ в которую есть только для правоохранителей.

Найти бывшего зятя мэра Киева "по горячим следам" правоохранителям почему-то не удалось. Но в конце мая прошлого года источник в Киевсовете сообщил, что Вячеслав Супруненко был задержан правоохранителями в Италии. Якобы Супруненко расплачивался кредитной карточкой в элитном миланском бутике, и поскольку данные кредитки были переданы в Интерпол, ее моментально засекли и заблокировали. Но позже пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко опроверг эту информацию: "Интерпол Италии на запрос Генпрокуратуры не подтвердил этой информации".

Позже "Фокус" сообщал, что Супруненко находится на Кипре. Источник в СБУ сообщил, что следователи уже направили в кипрское отделение международной полиции запрос с просьбой провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении Супруненко.

Как написала в марте 2012 г. газета "Сегодня", в кулуарах Киевсовета в открытую говорят, что Супруненко спокойно себе живет в Греции и готовится к выборам. До нового года его видели в Индии. Тем временем в Киевсовете оживилась фракция "Демократическая партия" во главе с депутатом Виталием Павликом, которого раньше называли главным юристом Блока Черновецкого.