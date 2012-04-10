Интерпол уже год не может поймать зятя Черновецкого
Год назад ГПУ завела дело против Вячеслава Супруненко за разбой.
11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата Киевского городского совета Вячеслава Супруненко и лидера фракции Блока Черновецкого Дениса Комарницкого за совершение ими разбойного нападения, напоминает "Дело".
А уже через несколько дней, 15 апреля, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что его ведомство объявило в розыск зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко, в том числе по линии Интерпола. Однако на сайте Интерпола фамилия Супруненко так и не появилась. В Интерполе уверяют, что существует закрытая база, доступ в которую есть только для правоохранителей.
Найти бывшего зятя мэра Киева "по горячим следам" правоохранителям почему-то не удалось. Но в конце мая прошлого года источник в Киевсовете сообщил, что Вячеслав Супруненко был задержан правоохранителями в Италии. Якобы Супруненко расплачивался кредитной карточкой в элитном миланском бутике, и поскольку данные кредитки были переданы в Интерпол, ее моментально засекли и заблокировали. Но позже пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко опроверг эту информацию: "Интерпол Италии на запрос Генпрокуратуры не подтвердил этой информации".
Позже "Фокус" сообщал, что Супруненко находится на Кипре. Источник в СБУ сообщил, что следователи уже направили в кипрское отделение международной полиции запрос с просьбой провести оперативно-розыскные мероприятия в отношении Супруненко.
Как написала в марте 2012 г. газета "Сегодня", в кулуарах Киевсовета в открытую говорят, что Супруненко спокойно себе живет в Греции и готовится к выборам. До нового года его видели в Индии. Тем временем в Киевсовете оживилась фракция "Демократическая партия" во главе с депутатом Виталием Павликом, которого раньше называли главным юристом Блока Черновецкого.