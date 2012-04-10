В ПР радуются, что КС не оставил запасных парашютов

В Партии регионов приветствуют сегодняшнее решение Конституционного Суда , которым норма закона об одновременном баллотировании в парламент по партийным спискам и в мажоритарных округах признана неконституционной, поскольку оно обеспечит равные условия для всех кандидатов в народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в комментарии журналистам высказал народный депутат от Партии регионов Владислав Забарский.

По его словам, после решения КС кандидатам в народные депутаты от партий необходимо будет определяться: идти по списку или по мажоритарному округу.

«Никаких запасных парашютов для некоторых больше не будет. Ответственность кандидата перед своим избирателем повышается, поэтому, я думаю, что решение (КС – УНИАН) очень положительное», - сказал В.Забарский.

Также он высказал мнение, что сегодняшнее решение Конституционного Суда будет способствовать проведению честных парламентских выборов. «Очень важно, что это (решение КС – УНИАН) произошло не в период избирательного процесса, не после него, что могло бы поставить под сомнение результаты выборов, а намного раньше – до начала… Поэтому теперь нет никаких оснований сомневаться в том, что эти выборы будут честными и абсолютно прозрачными, с максимальным соблюдением равного избирательного прав», - сказал В.Забарский.

Депутат не согласился с мнением, которое высказывали представителями оппозиции, что данное решение КС будет способствовать власти в манипулировании избирательным процессом. «Оппозиции нужно что-нибудь говорить и каким-то образом оправдывать свои слабые перспективы, поскольку желающих занять место в списке очень много и желающих иметь «запасные парашюты» тоже», - сказал В.Забарский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 5 апреля решение по делу относительно конституционности положений части пятой статьи 52, абзаца второго части десятой статьи 98, части третьей статьи 99 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“.

Согласно решению КС, одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду.