КС запретил одновременное баллотирование в ВР по спискам и в округах

Одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня решении Конституционного Суда Украины, принятом 5 апреля.

Решение было принято по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части пятой статьи 52, абзаца второго части десятой статьи 98, части третьей статьи 99 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“ (дело о выдвижении кандидатов в народные депутаты Украины при смешанной избирательной системе).

Неконституционность указанных положений Закона „О выборах народных депутатов Украины“ авторы ходатайства обосновывали тем, что закрепленное в части пятой статьи 52 данного закона положение, которым разрешено включать в избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины одно и то же лицо в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах, не отвечает принципу верховенства права и не обеспечивает реализации принципов справедливости и равенства в избирательном процессе.

По их мнению, порядок выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины и их регистрация системно связаны с процедурой установления результатов выборов в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах, которая осуществляется в определенном статьями 98, 99 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“ порядке. В этих статьях закреплено, что в случае, если во время установления результатов выборов Центральная избирательная комиссия обнаружит, что лицо избрано народным депутатом Украины как по избирательному списку кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе, так и народным депутатом Украины в одномандатном избирательном округе, такое лицо считается избранным народным депутатом Украины в одномандатном избирательном округе; в таком случае Центральная избирательная комиссия принимает решение о признании его не получившим депутатский мандат в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и признает избранным народным депутатом Украины следующего по очередности кандидата в народные депутаты Украины в избирательном списке кандидатов в народные депутаты Украины от соответствующей политической партии. Субъект права на конституционное представление считает, что такое урегулирование установления результатов выборов не согласуется с конституционным принципом равного избирательного права.

Справка УНИАН. Согласно ч. 5 ст. 53 Закона „О выборах народных депутатов Украины“, «Одно и то же лицо может быть включено в избирательный список кандидатов в депутаты от партии и выдвинуто лишь в одном из одномандатных избирательных округов в порядке выдвижения партией или в порядке самовыдвижения».

Положения абзаца второго ч. 10 ст. 98 и третьей части ст. 99 касаются установления результатов выборов, если лицо избрано депутатом как по избирательному списку в общегосударственном округе, так и депутатом в одномандатном округе.