В Комитете избирателей считают, что ЦИК нарезала округа справедливо

Об этом председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил в эфире «5-го канала», сообщает « Украинская правда».

"С учетом решения Конституционного Суда округа разделили таки справедливо. Поскольку та формула, которой мы придерживались, что количество округов в каждой области должно быть максимально приближено к среднему, она выдержана", - заявил он.

"Скажем, в Донецкой области согласно данному закону должно было быть от 19 до 23 округов. Сейчас 21. На выборах 2002 года было 23, то есть стало меньше. К решению ЦИК пока претензий нет", - добавил А.Черненко.

Он уточнил, что по решению Конституционного Суда "от Киева не отрезали три округа, их просто не добавили".

Как сообщал УНИАН, 9 апреля ЦИК утвердил количество одномандатных избирательных округов в регионах Украины. В частности, в Крыму создано 10 одномандатных округов, в Винницкой области – 8, в Волынской – 5, в Днепропетровской – 17, в Донецкой – 21, в Житомирской – 6, в Закарпатской – 6, в Запорожской – 9.

В Ивано-Франковской области создано 7 округов, в Киевской – 9, в Кировоградской – 5, в Луганской – 11, во Львовской – 12, в Николаевской – 6, в Одесской – 11, в Полтавской – 8, в Ривненской – 5.

В Сумской области создано 6 избирательных округов, в Тернопольской – 5, в Харьковской – 14, в Херсонской – 5, в Хмельницкой – 7, в Черкасской – 7, в Черновицкой – 4, в Черниговской – 6.

В Киеве будет создано 13, в Севастополе – 2 одномандатных избирательных округа.

Такое количество округов образовано в соответствии с количеством избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины признал неконституционной ч.2 ст.22 закона «О выборах народных депутатов» относительно закрепления заграничных избирательных участков к одномандатным округам в Киеве. Таким образом, украинцы, проживающие за рубежом, будут избирать депутатов только по партийным спискам.