ЦИК утвердил количество одномандатных округов

Центральная избирательная комиссия утвердила количество одномандатных избирательных округов в регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, в Крыму создано 10 одномандатных округов, в Винницкой области – 8, в Волынской – 5, в Днепропетровской – 17, в Донецкой – 21, в Житомирской – 6, в Закарпатской – 6, в Запорожской – 9.

В Ивано-Франковской области создано 7 округов, в Киевской – 9, в Кировоградской – 5, в Луганской – 11, во Львовской – 12, в Николаевской – 6, в Одесской – 11, в Полтавской – 8, в Ривненской – 5.

В Сумской области создано 6 избирательных округов, в Тернопольской – 5, в Харьковской – 14, в Херсонской – 5, в Хмельницкой – 7, в Черкасской – 7, в Черновицкой – 4, в Черниговской – 6.

В Киеве будет создано 13, в Севастополе – 2 одномандатных избирательных округа.

Такое количество округов создано в соответствии с количеством избирателей, внесенных в Государственный реестр избирателей.

По состоянию на 9 апреля общее количество граждан в реестре составляет 36 млн. 253 тыс. 147 человек.

Ориентировочное среднее количество избирателей в одномандатном округе составляет 161 тысяча 125 граждан.