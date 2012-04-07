«Фронт Змін» пойдет на выборы единым оппозиционным списком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

Он проинформировал, что сегодня совет партии «Фронт Змін» единодушно принял решение «о формировании единого оппозиционного списка как на мажоритарных округах, так и партийного списка».

Он отметил, что до 23 апреля будут согласованы все технические вопросы, и объединенная оппозиция на пресс-конференции выступит по поводу формата участия в избирательной кампании.

А.Яценюк сообщил, что также совет партии одобрил список кандидатов от своей партии в мажоритарных округах.

По его словам, из 225 кандидатов, которые сначала предлагались партией, окончательно утверждены 138 кандидатов, «которые прошли несколько уровней проверки».

Он отметил, что данный список будет передан для рассмотрения на специально созданном согласованном комитете объединенной оппозиции. По его словам, такое заседание будет проведено 10 апреля.

А.Яценюк также сообщил, что партии «Батькивщина» и «Фронт Змін» будут обладать правом вето по поводу предложенных кандидатов, как по мажоритарным округам, так и по партийному списку.

А.Яценюк напомнил, что в состав объединенной позиции входит 10 партий.

По его словам, объективно, что право вето будет принадлежать тем партиям, которые проходят 5% барьер и которые имеют самый высокий рейтинг, то есть «Батькивщине» и «Фронту Змін».

Он добавил, что «при этом будем прислушиваться к нашим партнерам по объединенной оппозиции».

А.Яценюк сообщил, что партия «Свобода» является «участником объединенной оппозиции». При этом он добавил, что «Свобода» является «участником и партнером по формированию единого списка оппозиции на мажоритарных округах». «Что касается пропорциональной системы, так это решение будет озвучено 23 числа», - сказал А.Яценюк.