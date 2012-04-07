Балога говорит, что не мечтает о кресле министра МВД

Указ Президента о реформировании Министерства чрезвычайных ситуаций, которое предусматривает объединение ведомства с Министерством внутренних дел, находится в стадии разработки.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели. Украина» сообщил глава МЧС Виктор Балога.

«Сейчас готовится соответствующий указ Президента. Его разрабатывает несколько ведомств под координацией Минюста. Первый вариант вызвал много существенных замечаний. В частности, и моих. Как один из авторов идеи, я раскритиковал документ за полушаги и непродуманность всего комплекса задач. Сейчас дорабатываем», - сказал В.Балога, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Он отметил, что одновременно со слиянием двух ведомств должна пройти широкая реформа всего сегмента государства, который отвечает за безопасность человека. В объединенное МВД нужно перевести другие ведомства, которые занимаются вопросами миграции, границы. Одновременно необходимо вывести из него службы, функции которых не свойственны европейским полицейским, например, регистрационные и разрешительные.

При этом В.Балога отметил, что не стремится занять место министра МВД: «Меня несколько смутили предположения из экспертной среды, что таким образом я хочу занять главное кресло в новой структуре. Еще раз повторяю всем скептикам: моя финальная цель – это создание на базе МЧС мобильных, оснащенных, хорошо финансированных спасательных сил и перевод их под управление МВД».

По словам министра, о стоимости такой реформы можно будет говорить лишь после окончательного утверждения конструкции нового МВД.

«От этого будет зависеть штат, а значит, количество уволенных или принятых. Понятно, что это заберет из бюджета достаточно большую сумму, но вопрос того стоит. Содержать автономно такое количество родственных структур – это уже убыток плюс неэффективность», - отметил министр.

Он также отметил, что МЧС уже готово к слиянию с МВД. По его словам, сейчас МВД должно провести структурную реорганизацию в соответствии с западными стандартами. При этом В.Балога сказал, что данное ведомство еще не начинало соответствующую работу.