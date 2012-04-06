Тимошенко отказалась от спецусловий в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.Тимошенко перед Качановской исправительной колонией зачитала журналистам дочь экс-премьера Евгения.

Ю.Тимошенко отметила, что создание эксклюзивных условий для нее имеет исключительно пропагандистский характер.

«Виктор Федорович, мне не надо вашего комфорта и сервиса ни в тюрьме, ни в больнице. Я понимаю, что это грязная бездарная пропагандистская кампания за бюджетные деньги. Миллионы людей страдают, не имея денег, чтобы приобрести себе или своим детям даже самые необходимые лекарства, получить медицинскую помощь даже для смертельно больных родных. А вы устраиваете демонстрацию роскоши в тюрьме и больнице ради пиара. Именно поэтому я категорически отказываюсь от искусственно созданных бутафорских условий в больнице «Укрзалізниці» и требую, чтобы все это использовалось для лечения больных людей. Плазму, которую забрали у главного врача, прошу вернуть человеку», - говорится в заявлении Ю.Тимошенко.

Экс-премьер подчеркнула, что требует выполнения рекомендаций иностранных врачей и решения Европейского суда по правам человека на общих основаниях.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля первый заместитель министра здравоохранения, председатель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сказала, что Ю.Тимошенко подтвердила желание лечиться в медицинском стационаре за пределами исправительного учреждения, но еще не дала согласия на госпитализацию в центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове.

Р.Моисеенко заметила, что экс-премьер-министр определится с возможностью госпитализации в больницу «Укрзалізниці» после того, как это учреждение оценят немецкие медики, которые проводили ее медицинский осмотр, и после консультаций с защитниками.

«Для того, чтобы определиться, в какую именно больницу она будет госпитализирована, она ожидает приезда немецких специалистов», - сказала Р.Моисеенко.

4 апреля МИД пригласил в Украину немецких врачей оценить медучреждение, куда планируется направить Ю.Тимошенко.

5 апреля Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение, что немецкие врачи смогут на следующей неделе приехать в Украину.