Представителей Европарламента пустили к Тимошенко
Представители ЕП сегодня посетили экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в Качановский колонии.
Сегодня депутат Европейского парламента Павел Коваль (Республика Польша) и его помощник Александр Громбчевский посетили Качановскую исправительную колонию, где пообщались с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.
Также руководство учреждения проинформировало представителей Европарламента о деятельности Качановской исправительной колонии, предоставило возможность ознакомиться с основными объектами на территории исправительного заведения. Визитеры посетили участок для содержания женщин, осужденных к пожизненному заключению, производственные объекты, спортивный комплекс, медико-санитарную часть, а также жилые и коммунально-бытовые помещения, говорится в сообщении.