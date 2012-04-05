Представителей Европарламента пустили к Тимошенко

Сегодня депутат Европейского парламента Павел Коваль (Республика Польша) и его помощник Александр Громбчевский посетили Качановскую исправительную колонию, где пообщались с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтСУ.

Также руководство учреждения проинформировало представителей Европарламента о деятельности Качановской исправительной колонии, предоставило возможность ознакомиться с основными объектами на территории исправительного заведения. Визитеры посетили участок для содержания женщин, осужденных к пожизненному заключению, производственные объекты, спортивный комплекс, медико-санитарную часть, а также жилые и коммунально-бытовые помещения, говорится в сообщении.