Подготовленое соглашение Мороза не устраивает

Лидер СПУ Александр МОРОЗ подтвердил факт подготовки меморандума о «помаранчевой» коалиции, о котором раньше заявляла лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом А.МОРОЗ заявил в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».

«Подтверждаю, что мы готовили этот меморандум, но там заложенные принципы, которые являются дискуссионными», - отметил А.МОРОЗ. Кроме того, по его словам, к этому меморандуму можно было бы приобщать другие политические силы, а не только БЮТ, «Нашу Украину» и СПУ.

Отвечая на вопрос представителя БЮТ Владимира ПОЛОХАЛО, будут ли социалисты с «помаранчевыми» или же присоединятся к Партии регионов, А.МОРОЗ отметил: «Как я отношусь к Юлии? Я к Юлии отношусь так же, как и вы».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ, ”Наша Украина” и Социалистическая партия Украины полностью согласовали вариант коалиционного соглашения.

Руководитель избирательной кампании блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что «Наша Украина» согласилась, чтобы БЮТ, который победит на парламентских выборах, предлагал свою кандидатуру премьер-министра Украины.

По словам руководителя Центрального штаба БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, на 11.00 27 марта запланировано подписание коалиционного соглашения между Блоком Юлии Тимошенко, «Нашей Украиной» и Социалистической партией Украины.