Грищенко шокировал содокладчиков ПАСЕ своим заявлением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариэтта де Пурбе-Лундин.

«Я скажу вам честно, что я лично была шокирована словами министра иностранных дел и тем, как он это говорил. И, конечно, это действительно было неожиданностью… Я должна сказать, что наш визит не имел хепи энда в виде встречи с министром иностранных дел, которая, наоборот, в известной мере затмила весь наш визит. Но этот вопрос должны решить между собой украинские органы власти», - сказала М.Пурбе-Лундин.

Она отметила, что делегация ПАСЕ встречалась с представителями разных властных организаций, которые говорили противоположное.

«Он (К.Грищенко - УНИАН) передал нам свое мнение о том, что, по существу, Украина может делать все, что ей заблагорассудится, и даже не выполнять ни резолюции, ни все рекомендации комитета», - подчеркнула М.Пурбе-Лундин.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию“Функционирования демократических институтов в Украине”.

Ассамблея, в частности, призвала Украину немедленно провести конституционную реформу с учетом выводов Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

Кроме того, в документе ПАСЕ выразила обеспокоенность состоянием здоровья находящихся в заключении бывших должностных лиц Украины: экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, бывшего врио министра обороны Валерия Иващенко и бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Также ПАСЕ выступила заснятие обвинений с членов бывшего правительства Украины.

ПАСЕ не исключила применения санкций в отношении Украины за невыполнение ее требований.

Президент Украины Виктор Янукович сформировал рабочую группу, которая должна работать над воплощением рекомендаций, изложенных в резолюции.