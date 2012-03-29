Попов подписал меморандумы о реализации инвестпроектов на 30 млрд

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов подписал шесть меморандумов о сотрудничестве и намерениях реализовать инвестиционные проекты в столице на общую сумму более 30 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, подписание документов состоялось сегодня во время первого Киевского инвестиционного форума.

Так, во время Форума был подписан Меморандум с ООО «Юкрейниан Девелопмент Партнерс» о намерении создать в Киеве инновационный парк BIONIC Hill. Проект предусматривает создание парка информационных и других высоких технологий в отрасли энергоэффективности и энергосбережения, биотехнологий и фармацевтики. Инновационный парк BIONIC Hill планируют построить в Святошинском районе на участке площадью около 147 га. На территории парка будут расположены бизнес-центры, научный центр с университетом, высокотехнологичная производственная зона, жилье, дошкольные учебные заведения, средняя школа, спортивно-оздоровительный комплекс, торгово-развлекательный центр и рекреационная зона. Ориентировочная стоимость проекта создания парка составляет 8 млрд. грн.

Четыре Меморандума о сотрудничестве и намерениях реализации инвестиционных проектов были подписаны между киевской властью и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В частности, подписаны меморандумы о сотрудничестве и намерениях реализовать составляющую национального проекта «Город будущего» международный деловой район «Киев»; о сотрудничестве и намерениях реализовать национальный проект «Воздушный экспресс» и другие инфраструктурные проекты Киевского региона в части строительства городской кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киев от Столичного шоссе до автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке Киев – Борисполь, а также о сотрудничестве и намерениях реализовать национальный проект «Чистый город» на общую сумму 21 млрд. грн.

Также А.Попов подписал Меморандум о сотрудничестве с компанией «БЕГ Инженере Украина», которым предусмотрено реализовать проект строительства центра оптовой торговли в Деснянском районе Киева, на территории которого разместится овощехранилище, торговые павильоны, выставочные салоны, офисные и бытовые помещения. Ожидаемая сумма инвестиций составляет 1 млн. 440 тыс. грн. Проектом запланировано, что строительство первой очереди завершится в 2015 году, а на территории центра будут созданы 600 рабочих мест.

«Сегодня мы уже имеем результаты большой работы, которая проведена по созданию условий для привлечения инвестиций. Нами наработаны почти 150 конкретных инвестиционных проектов и уже найдены партнеры для реализации ключевых из них. Это свидетельствует о том, что мы готовы принимать инвестиции, а инвестор готов вкладывать средства в экономику Киева. Это и позволит достичь той цели, о которой мы амбициознее заявили в Стратегии развития Киева до 2025 года: уровень жизни в украинской столице должен быть не хуже, чем в других европейских столицах», – заявил А.Попов, комментируя подписание меморандумов.

Сегодня в столице проходит первый Киевский инвестиционный форум, организованный Киевской городской государственной администрацией, Фондом «Эффективное управление» и международным изданием Financial Times. Мероприятие проводится с целью презентации инвестиционного потенциала Киева и конкретных проектов.