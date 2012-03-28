Харьковская ПР называет дело Авакова тестом для украинской Фемиды
Харьковская областная организация Партии регионов призывает обеспечить непредвзятое расследование обвинений, выдвигаемых Арсену Авакову
Харьковская областная организация Партии регионов призывает обеспечить непредвзятое расследование обвинений в нарушении законов Украины, выдвигаемые экс-председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, считая, что «дело Авакова станет тестом не только для итальянской, но и украинской Фемиды».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации ПР, ссылаясь на обнародованное заявление в связи с событиями, связанными с задержанием в Италии А.Авакова, находящегося до этого в международном розыске.
При этом авторы заявления указывают, что представители оппозиции «пытаются навязать украинскому народу и мировой общественности образ политически гонимой, преследуемой оппозиции».
В частности, руководство партии ВО «Батьківщина» пытается придать политическую окраску и обелить образ А.Авакова, обвиняемого в конкретном преступлении.
«Обвинение господина Авакова в конкретном преступлении – незаконном изменении в бытность председателем облгосадминистрации целевого назначения земли государственной собственности сельскохозяйственного назначения общей площадью около 55 гектаров и нанесении государству ущерба на сумму более 3,2 млн грн партийный функционер называет осуществлением репрессий в отношении политических оппонентов путем избирательного уголовного преследования».
По мнению авторов заявления, оппозиционеры сами «грешат тем, в чем обвиняют других, - избирательным отношением к преступлениям».
Как сообщал УНИАН, в феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке. 21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова. 27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области. Сейчас Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции А.Авакова в Украину.