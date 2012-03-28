Харьковская ПР называет дело Авакова тестом для украинской Фемиды

Харьковская областная организация Партии регионов призывает обеспечить непредвзятое расследование обвинений в нарушении законов Украины, выдвигаемые экс-председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, считая, что «дело Авакова станет тестом не только для итальянской, но и украинской Фемиды».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации ПР, ссылаясь на обнародованное заявление в связи с событиями, связанными с задержанием в Италии А.Авакова, находящегося до этого в международном розыске.

При этом авторы заявления указывают, что представители оппозиции «пытаются навязать украинскому народу и мировой общественности образ политически гонимой, преследуемой оппозиции».

В частности, руководство партии ВО «Батьківщина» пытается придать политическую окраску и обелить образ А.Авакова, обвиняемого в конкретном преступлении.

«Обвинение господина Авакова в конкретном преступлении – незаконном изменении в бытность председателем облгосадминистрации целевого назначения земли государственной собственности сельскохозяйственного назначения общей площадью около 55 гектаров и нанесении государству ущерба на сумму более 3,2 млн грн партийный функционер называет осуществлением репрессий в отношении политических оппонентов путем избирательного уголовного преследования».

По мнению авторов заявления, оппозиционеры сами «грешат тем, в чем обвиняют других, - избирательным отношением к преступлениям».

Как сообщал УНИАН, в феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что находится за рубежом в командировке. 21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова. 27 марта в МВД подтвердили факт задержания в Италии экс-губернатора Харьковской области. Сейчас Генеральная прокуратура Украины готовит документы для экстрадиции А.Авакова в Украину.