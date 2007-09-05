Фракция Регионов в Киевсовете отказыватся ждать до октября

Фракция Партии регионов категорически против инициативы руководства Киевсовета о переносе двух очередных пленарных заседаний Киевсовета (13 и 26 сентября) на октябрь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов.

По данным пресс-службы, решение о переносе пленарных заседаний Киевсовета принималось с грубыми нарушениями законодательства, в частности Регламента Киевсовета, согласно которому пленарные заседания Киевсовета проводятся не реже одноного в месяц (п.19.8 ст. 19).

Кроме того, утверждают авторы сообщения, аргументируя свое решение перенести заседание, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ ссылался на якобы решение Согласительного совета депутатских групп и фракций Киевсовета, однако средства массовой информации распространили информацию о таком „решении” Согласительного совета еще до его начала. При этом окончательное решение о переносе заседаний на нем принято не было, подчеркивается в сообщении.

Как заявляют во фракции Партии регионов в Киевсовете, такие единоличные решения руководства Киевсовета свидетельствуют о превышении своих полномочий, не скрывается игнорирование мнения депутатского корпуса и актуальных вопросов жизнедеятельности столицы и киевлян в целом.

“На этих пленарных заседаниях Киевсовета ожидали своего решения значительное количество болезненных для киевлян вопросов: о создании ряда лечебных заведений для киевлян, о ситуации с домом по ул. Жилянской, 120-б, о состоянии благоустройства жилищно-коммунального хозяйства столицы, о запрете на отчуждение земли интерната для детей-сирот и много других. Кроме этого, вмешательства депутатского корпуса Киевсовет и объяснений столичной власти требуют резонансные события, которые едва ли не ежедневно происходят в Киеве, – захват стоматологической клиники по ул. Пимоненко, 10, задержка правоохранительными органами руководства районной в г. Киеве администрации, нарушение законных прав политических партий на ведение перевыборной агитации”, отмечается в сообщении.

Фракция Партии регионов в Киевсовете требует четкого соблюдения Регламента Киевсовета. Члены этой фракции высказывают убеждение, что “прозрачность и открытость проведения пленарных заседаний Киевсовета исключит подоплеку для безосновательных обвинений некоторых политиканов в кулуарности и непрозрачности принятия решений Киевсоветом”.