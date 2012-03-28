В оппозиции говорят, что «отрезвить» Януковича могут только санкции ЕС

В случае, если Европейский Союз применит санкции к Украине и заблокирует счета политиков, политзаключенные очутятся на свободе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Павловский во время акции протеста с требованием обеспечить экс-премьеру, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко надлежащее лечение в стационаре специализированного медицинского заведения, в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.

Он отметил, что за неисполнение решений Европейского суда к Украине могут быть применены санкции в виде, в частности, запрета должностным лицам на въезд в Европейский Союз.

«Только применение санкций может отрезвить Януковича и его ближайшее окружение. Когда у кого-то из ближайших родственников, окружения, его олигархов заблокируют счета в Европе, тогда на второй день все политзаключенные – и Юля Тимошенко, и Юрий Луценко и другие – будут на свободе» - сказал А.Павловский.

В свою очередь заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Юрий Одарченко сказал, что на сегодняшний день есть четкие свидетельства того, что Ю.Тимошенко находится в условиях, которые можно назвать пытками. Он отметил, что это подтверждают и свидетельства ее защитников, а также заключения канадских и немецких врачей.

Ю.Одарченко объяснил, что обращение в Женевский Комитет против истязаний, направленное накануне, продиктовано тем, что этот орган работает при Организации Объединенных Наций. «И его решение – обязательное для исполнения в Украине», - подчеркнул он и отметил, что решение этого комитета имеет на власть даже более жесткое воздействие, чем решение Европейского суда по правам человека.

Как сказал Ю.Одарченко, народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергей Кивалов в процессе рассмотрения дела Ю.Тимошенко в Верховной Раде провел ряд изменений в законодательство, которые установили определенный путь прохождения постановлений Европейского суда. Таким образом, объяснил Ю.Одарченко, постановление попадает в Высший суд, «который принимает решение, куда его направить: в Верховный ли суд, или в суд первой инстанции, то есть, к Кирееву (судья Родион Киреев, который выносил приговор Ю.Тимошенко - УНИАН)».

Таким образом, по убеждению Ю.Одарченко, дела затягиваются. В то время как решения Женевского Комитета должны внедряться без решения Высшего суда.

Ю.Одарченко отметил, что следствием невыполнения решений комитета при ООН могут стать международные санкции к Украине. Он допустил, что ООН может применить к Украине такие же санкции, как это было в отношении Сирии: замораживание зарубежных счетов страны, жесткие экономические ограничения.

Ю.Одарченко также сказал, что ответ Женевского Комитета против истязаний ожидают получить в течение месяца.