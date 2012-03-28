Герман обещает, что Банковая поможет художникам

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов намерен поставить перед городским советом Киева вопрос об урегулировании арендной платы за помещения мастерских для художников.

Об этом, как рассказала УНИАН советник Президента Анна герман, ей сообщил руководитель столичной администрации.

«Мы также договорились, – сообщила А.Герман, – что на следующей неделе А.Попов встретится с оуководителями творческих союзов Украины, и мы вместе выработаем эффективные подходы к тем проблемам, которые тревожат творческие коллективы».

А.Герман также отметила, что Президент Украины Виктор Янукович тоже планирует встретиться с руководителями национальных творческих союзов.

«Мы будем помогать творческим людям решать те вопросы, которые не решались десятилетиями», – добавила советник Президента.

На вопрос корреспондента УНИАН, затрагивалась ли в беседе руководителем столичной администрации тема вероятного закрытия Музея Михаила Булгакова в Киеве, А.Герман ответила: «Александр Попов заверил, что Музей Булгакова откроется через несколько дней. Работы по благоустройству улицы, на которой он расположен, будут ускорены».

Как сообщал УНИАН, Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала идею Главного управления коммунальной собственности Киева приватизировать и продать творческие мастерские Национального союза художников на Андреевском спуске, 36-А.

Председатель комиссии Александр Бригинец отметил, что на заседании комиссии представители ГУ коммунальной собственности сообщили, что художникам - членам союза, которые имеют мастерские в этом здании, были предложены альтернативные помещения в других районах Киева.

«Безусловно, застройщики могут договориться с несколькими художниками, дать им деньги или новые мастерские, и отселить их подальше от спуска. Но это не дело нескольких художников, у которых, как и у каждого из нас, может не хватить сил бороться, Андреевский спуск – это дело всего города, уникальная творческая улица, которую власть пытается превратить в фешенебельный торгово-офисный центр. Кто-то спросил киевлян, согласны ли они потерять последний комплексный очаг культуры в Киеве?», - отметил А.Бригинец.

Депутат проинформировал, что обращение управления относительно включения в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины Киева на 2011-2012 годы путем продажи на аукционах, по конкурсу нежилых помещений по ул. Андреевский спуск, 36-А, уже рассматривалось на заседании комиссии Киевсовета по вопросам собственности. По решению комиссии, этот вопрос был направлен на рассмотрение комиссии по вопросам культуры и туризма для предоставления заключений и предложений.