Политолог: у Порошенко может появиться шанс стать премьером

Политолог Владимир Фесенко допускает, что Петр Порошенко согласился стать министром экономического развития и торговли Украины в обмен на дополнительные возможности развития своего бизнеса.

В интервью «Газеті по-українськи» (№44 от 27 марта) В.Фесенко отметил, что П.Порошенко колебался относительно назначения на должность, поскольку его приход во власть оценивался достаточно критически.

«Этот удар по репутации он попробовал нейтрализовать требованием об освобождении политзаключенных. Безусловно, это никто не будет выполнять. Реализовать свою экономическую программу ему также будет тяжело», - считает В.Фесенко.

В то же время, он отметил, что в стране не хватает сильных реформаторов, а П.Порошенко необходим как человек, который будет коммуниковать с европейскими политиками. «Его знают и уважают на Западе. Он хорошо владеет английским. Его персона в Кабмине также демонстрирует открытость власти к диалогу с бизнесом», - добавил политолог.

На вопрос, могли ли П.Порошенко шантажировать, затягивая в правительство, В.Фесенко выразил мнение, что «могли на пальцах объяснить: «Парень, это не по-пацански. Ты же сначала соглашался». Могли говорить, что его бизнес столкнется с определенными проблемами».

Относительно возможных договоренностей при назначении министра экономики, В.Фесенко допустил, что П.Порошенко мог договариваться с Президентом Виктором Януковичем, чтобы иметь определенную свободу действий, чтобы не трогали его бизнес и были дополнительные возможности для его развития.

В то же время, В.Фесенко отметил, что у П.Порошенко может появиться шанс стать премьером, «если Януковичу будет необходим нейтральный политик, который воспринимался бы Западом».

Как сообщал УНИАН, 23 марта Президент В.Янукович своим указом назначил П.Порошенко министром экономического развития и торговли Украины.