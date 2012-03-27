У Авакова говорят, что он не скрывается и не находится «в бегах»

Пресс-секретарь экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова Наталия Стативко заявляет, что А.Аваков находится за границей легально.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации политической партии ВО «Батькивщина».

Н.Стативко отметила, что А.Аваков находится за границей легально, проводит общественную работу в рамках гуманитарного проекта своего благотворительного фонда.

«Аваков не скрывается, ведет большую общественную работу в рамках гуманитарного проекта благотворительного фонда «Ренессанс», посещает разные страны Европы и общается с журналистами. Поэтому неправильно было бы говорить о том, что он скрывается или находится «в бегах», - подчеркнула Н.Стативко.

По ее мнению, возбужденное в отношении А.Авакова уголовное дело является «очередным примером политического преследования оппозиции в Украину со стороны власти».

«Такую оценку данного уголовного преследования дают независимые эксперты, правозащитники, депутаты Европарламента. Я надеюсь, что Интерпол - уважаемая международная организация, устав которой категорически запрещает осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера - адекватно оценит ситуацию и не будет в любом случае снижать свой авторитет участием в политической травле украинской оппозиции», - сказала Н.Стативко.

Как сообщал УНИАН, 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.

31 января 2012 года А.Аваков был объявлен в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. 31 января в квартирах А.Авакова в Харькове были проведены обыски.

В феврале А.Аваков сообщил харьковским СМИ, что он находится за границей в командировке.

21 марта в прокуратуре Харьковской области сообщили, что Интерпол начал розыск А.Авакова.

Сегодня, 27 марта, в МВД подтвердили факт задержания экс-губернатора Харьковской области в Италии.