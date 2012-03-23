Тигипко: без журналистов будет еще хуже

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что без работы журналистов нельзя победить пороки в обществе и государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

С.ТИГИПКО подчеркнул: «Я вообще спокойно отношусь к тому, что говорят журналисты. За все надо отвечать, на все давать объяснения. И желательно - очень быстро реагировать».

При этом он отметил, что написанное, может, и не нравится кому-то, но без работы журналистов нельзя победить пороки в обществе и государстве.

«Поэтому, что-то нравится, что-то не нравится - ничего. Без четвертой власти дела тоже не будет: коррупция будет процветать, и все остальное еще хуже будет намного», - считает вице-премьер.

Обращаясь к журналистам, С.ТИГИПКО сказал: «Поэтому тут у вас своя задача. Вы делаете свое правильно дело».