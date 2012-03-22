В польском Сейме Азарова спросили о Тимошенко

Председатель Сейма Польши Ева КОПАЧ во время встречи с председателем украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ вчера в Варшаве обсудила дело осужденной в прошлом году к семи годам заключения экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сейма.

"Ева КОПАЧ выразила обеспокоенность сигналами о бывшем председателе украинского правительства и недостаточной медицинской заботе в связи со все большим ухудшением ее здоровья", - отметили в пресс-службе.

"Тесное сотрудничество - это также умение поднимать сложные темы. Такой темой для меня, как политика-женщины, является дело Юлии ТИМОШЕНКО", - заявила глава польского Сейма, слова которой приводит пресс-служба.

Согласно сообщению, Е.КОПАЧ обсудила с Н.АЗАРОВЫМ также сотрудничество между парламентами Украины и Польши, вопрос европейской интеграции и внутренние дела Украины.

Глава Сейма отметила, что развитие отношений украинцев с Евросоюзом будет зависеть от развития ситуации в Украине, в том числе от того, как пройдут запланированные на осень парламентские выборы.

"Николай АЗАРОВ заверил, что выборы будут честными, и выразил готовность пригласить наблюдателей. Он также напомнил, что в его стране проведено много трудных реформ, и в будущем планируются очередные", - сказали в пресс-службе, заметив, что украинский премьер назвал европейскую интеграцию "стратегической целью" Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера назначенный два года назад председателем украинского правительства Н.АЗАРОВ начал свой двухдневный визит в Польшу, в ходе которого уже провел встречу с Президентом Брониславом КОМОРОВСКИМ и Евой КОПАЧ, а сегодня планирует еще встречу с главой правительства Дональдом ТУСКОМ.

Вчера Н.АЗАРОВ также встретился с представителями польских компаний, которые работают или хотят вести деятельность в Украине.