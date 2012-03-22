Каденюк: Созыв Гражданского форума Киева - не пиар-кампания

Идея первого президента Украины Леонида Кравчука созвать Гражданский форум Киева является серьезной и необходимой.

Такое убеждение выразил первый космонавт независимой Украины Герой Украины Леонид Каденюк в комментарии УКРИНФОРМу.

"Я положительно отношусь к этой инициативе. Я считаю, что это серьезная инициатива и необходимая. И эта собравшаяся группа людей - источник хороших идей для руководства города, поскольку со стороны лучше видно все проблемы", - сказал Л.Каденюк.

"Меня очень волнует будущее Украины и Киева, потому что я живу в этом городе. И сейчас просто собрались серьезные люди, которые слов на ветер не бросают, которых волнует развитие столицы во всех направлениях. Мы собрались с одной целью - сделать Киев действительно красивым городом, который соответствовал бы требованиям европейских столиц. Я бывал во многих из них и знаю, что Киев уступает им во многом, начиная с ворот Киева - аэропорта "Борисполь", который по своему качеству чрезвычайно далек от параметров, что имеют европейские аэропорты, и заканчивая дорогами. Каждый высказывал свои пожелания. Я как представитель авиационной и космической отрасли выразил пожелание создать у нас в Киеве Национальный музей космонавтики, ибо все-таки Украина является космическим государством", - отметил он.

Л.Каденюк не считает инициативу Леонида Кравчука пиар-кампанией перед выборами мэра Киева, и вообще, по его мнению, заполитизированность часто мешает принимать правильные, конструктивные решения - как в Верховной Раде, так и на уровне города. "Одна из самых существенных наших проблем - то, что мы занимаемся политикой, а не занимаемся делом. Заполитизированность приводит к тому, что сейчас уже и на выборах мэра поднимается вопрос – оппозиция победит или представитель власти. Т.е. речь идет не о том, чтобы выиграл выборы человек, который действительно умеет руководить городом. Необходимо, чтобы люди выбирали, руководствуясь здравым смыслом, а не с каких-то политических рассуждений. И вообще, все проблемы необходимо решать именно по этому принципу", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, участники "круглого стола" на тему "Европейские стандарты для европейской столицы", проведенного по инициативе Леонида Кравчука, приняли резолюцию, в которой призывают киевскую власть считаться с мнением городской громады при планировании развития столицы, они инициировали созыв Гражданского форума Киева.