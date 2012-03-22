Евгения Тимошенко: речь идет не только о моей маме

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения убеждена, что Государство Украина должно придерживаться европейских ценностей.

"Речь идет не только о моей маме и ее политических соратниках, речь идет о демократии и европейском будущем нашего государства. Украина принадлежит Европе и не должна отступать от европейских ценностей", - сказала Е.ТИМОШЕНКО вчера в докладе о ситуации в Украине, выступая во время заседания Комиссии по иностранным делам парламента Италии, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ТИМОШЕНКО отметила, что Италия, как одна из стран, которая стояла у истоков Европейского Союза, очень важна для Украины.

После выступления Е.ТИМОШЕНКО состоялось обсуждение ситуации в Украине.

Члены комиссии приняли решение подготовить проект резолюции по ситуации в Украине для обсуждения и принятия решения парламентом Италии.

20-21 марта Е.ТИМОШЕНКО и заместитель председателя партии "Батьківщина" Григорий НЕМЫРЯ находились с визитом в Италии для проведения встреч с руководством парламента Италии и представителями разных политических групп страны.