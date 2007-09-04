Депутаты будут работать в поте чела до выборов
12:10, 04 сентября 2007Политика
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Парламент принял календарный план
Верховная Рада V созыва приняла постановление о календарном плане проведения 4-й сессии.
Как передает корреспондент УНИАН, постановлением предусмотрено проведение заседаний до 30 сентября “исключительно для решения неотложных экономических и социальных вопросов, в частности, представление проекта государственного бюджета на 2008 год”.
“За” данное решение проголосовали 264 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отметил председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ, в основном парламент будет работать в комитетах, фракциях и в округах.
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