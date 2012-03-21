Умерла жена Черновола Атена Пашко

Верховная Рада почтила минутой молчания

Верховная Рада почтила минутой молчания память жены Вячеслава Черновола Атены Пашко. Как передает корреспондент УНИАН, предложил почтить память А.Пашко минутой молчания народный депутат Украины из фракции НУ-НС Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддержал это предложение и сессионный зал минутой молчания почтил ее память. Как сообщалось, известная поэтесса, общественный деятель, участница украинского правозащитного движения, жена и соратник В.Черновола А.Пашко умерла 20 марта на 81-ом году жизни.

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