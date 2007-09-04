Апелляционный суд поставил точку в деле ”Поры”

Киевский апелляционный административный суд подтвердил противоправность решения Министерства юстиции о внесения изменений в состав руководящих органов партии «Пора».

Об этом сообщает пресс-служба блока “Наша Украина – Народная самооборона” со ссылкой на первого заместителя руководителя Департамента по вопросам юридического обеспечения Центрального штаба блока Валерия КАРПУНЦОВА.

“Сегодня в 9.00 Киевский апелляционный административный суд объявил решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Минюста и представителей ГОДУНКА, которым постановил: отказать полностью Министерству юстиции и представителям ГОДУНКА в удовлетворении апелляционной жалобы, постановление окружного административного суда Киева от 31 августа оставить без изменений. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит”, - подчеркнул В.КАРПУНЦОВ.

Как сообщалось, 31 августа окружной административный суд города Киева вынес постановление в деле по иску блока “Наша Украина – Народная самооборона” к Министерству юстиции (третьи лица Гражданская партия “ПОРА”, Центральная избирательная комиссия) о признании его действий противоправными. Суд постановил исковые требования Блока удовлетворить и признать противоправными действия Министерства юстиции о принятии к сведению информации о внесении изменений в состав руководящих органов “Поры”. А именно: об избрании нового состава политического совета и избрании председателем Политсовета партии Ярослава ГОДУНКА; о принятии к сведению решения “Поры” о выходе из состава блока; выдаче заверенных копий устава и свидетельства о регистрации “Поры”, а также составлении и утверждении правового заключения о внесении изменений, касающихся состава руководящих органов «Поры» от 23 августа 2007 года.

В свою очередь Минюст подал апелляцию на это решение Окружного административного суда.