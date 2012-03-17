Политолог назвал второго после Яценюка

Народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ будет вторым номером в списке «Фронта Змін» на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» политолог Владимир ФЕСЕНКО.

«Л.ОРОБЕЦ будет вторым номером в списке «Фронта Змін»», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Л.ОРОБЕЦ вступила в ряды партии «Фронт Змін». Комментируя свое решение, она отметила необходимость в мобилизации усилий политиков демократического направления. «Во времена, когда обостряется борьба за восстановление демократического курса Украины и сохранение ее государственных завоеваний, необходимо объединять усилия. Стоять в стороне - преступно», - сказала Л.ОРОБЕЦ.