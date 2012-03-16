"Свобода" обещает обжаловать избрание главы Черновицкого облсовета

Член фракции Партии регионов, заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Михаил ГАЙНИЧЕРУ избран председателем Черновицкого областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, за М.ГАЙНИЧЕРУ проголосовали 62 из 98 депутатов облсовета.

Кандидата от оппозиции - члена фракции «Фронт Змін», бывшего главу областной налоговой администрации в Черновицкой области Александра ФИЩУКА поддержали 34 депутата.

Еще 6 бюллетеней остались не использованными. Один бюллетень признан недействительным, один депутат проголосовал против всех. В целом в Черновицком областном совете работает 104 депутата.

Предыдущий председатель облсовета, также представитель Партии регионов Василий ВАТАМАНЮК умер 15 февраля 2011 года. До сих пор обязанности председателя выполнял его заместитель от фракции БЮТ Валентин МАНИЛИЧ, которого руководство фракции и партии ВО «Батьківщина» в апреле прошлого года исключили из партии «за измену» и призывали подать добровольно в отставку с этой должности.

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Сразу после голосования фракция ВО «Свобода» заявила, что выборы председателя Черновицкого областного совета состоялись с нарушением регламента совета. В частности, перед голосованием председатель Черновицкой ОГА Михаил ПАПИЕВ внес на рассмотрение сессии предложение относительно возможности голосовать за председателя областного совета не только удостоверениями депутатов, как это предусмотрено регламентом, но и по паспортам и депутатским карточкам для голосования. М.ПАПИЕВ оказался среди тех, кто не имел удостоверения и бюллетень получил, предъявив паспорт. Также в бюллетене была определена отметка, которой депутаты должны отметить победителя, - плюс. Инструкцию по голосованию даже вывесили на кабинке для голосования.

«Мы имеем все основания обратиться в суд с требованием признать результаты голосования недействительными», - заявил руководитель фракции ВО «Свобода» Назар ГОРУК. По его словам, глава облгосадминистрации своим предложением нарушил закон.

«В регламенте Черновицкого областного совета четко прописано, что депутаты в таких случаях (избрание председателя) голосуют только по депутатским удостоверениям. По закону, чтобы изменить нормы регламента, необходимо такое решение обнародовать за 20 дней до сессии, вынести на рассмотрение в соответствующую комиссию, лишь потом оно может быть вынесенное на сессию. Сегодня мы увидели, что тот кто должен был бы защищать Закон, сам его же и нарушает. В Черновицких областном и городском советах уже стало нехорошей традицией нарушать Закон, когда это выгодно «регионалам», - отметил Н.ГОРУК.

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Справка УНИАН. М.ГАЙНИЧЕРУ родился 23 октября 1950 года в селе Волока Глыбоцкого района Черновицкой области.

Кандидат технических наук, член Партии регионов. В 2001 году находился в рядах СДПУ(о). Дважды – в 2005-м и с апреля 2010 года – занимал должность заместителя председателя Черновицкой ОГА.

В 1994 году - заместитель председателя Черновицкого облисполкома; в 2006-2010 годах - советник Посольства Украины в Румынии, руководитель торгово-экономической миссии.

Депутат Черновицкого областного совета двух предыдущих созывов.