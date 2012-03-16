Литвин объяснил, почему не вольется в Партию регионов

Народная партия не собирается вливаться в Партию регионов, поскольку эти две силы имеют идеологические разногласия.

Об этом лидер Народной партии, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил в эфире «5-го канала».

Отвечая на вопрос, почему Народная партия не повторит путь партии Сергея ТИГИПКО «Сильная Украина» по вливанию в ПР, В.ЛИТВИН сказал: «А почему она должна повторять судьбу «Сильной Украины»?»

При этом он выразил убеждение, что рано или поздно в Украине состоится процесс консолидации партий, которых в настоящее время насчитывается 200. В.ЛИТВИН положительно оценил тот процесс консолидации партий, который произойдет вокруг той или иной большой политической силы.

«Если брать Народную партию, то она имеет 15-летнюю историю, в отличие от «Сильной Украины». Если брать Партию регионов и «Сильную Украину», то у них практически тождественная идеология. Если брать Народную партию, то у нас больше развитой элемент, который говорит о национальных позициях», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что Партия регионов и «Сильная Украина» имеют более интернациональный характер, и потому они объективно идут на процесс консолидации.