Начальник Качановской колонии думает, что у журналистов была «галлюцинация»?

Защитника экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО не удерживали силой в Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после «Дня открытых дверей» для журналистов заявил начальник Качановской исправительной колонии Харькова Иван ПЕРВУШКИН.

«ВЛАСЕНКО Сергей Владимирович прибыл как защитник для проведения процессуальных действий, и он там находился и проводил с Юлией Владимировной процессуальные действия. Он прибыл вместе со следователями СБУ. Находился в помещении следственной комнаты. Силой его никто не удерживал, просто все силы были задействованы на проведение данного мероприятия. Вы понимаете, какое большое количество было представителей СМИ, журналистов: 12 телекомпаний и 7 газетных изданий», - сказал И.ПЕРВУШКІН.

Когда журналисты отметили начальнику колонии, что они действительно слышали стук в железные двери на территории исправительного учреждения и спросили, не «была ли это массовая галлюцинация», И.ПЕРВУШКІН отметил, что такого факта не было.

«Ворота. Где ворота? Я не знаю, где ворота. Этого не было. Он потом вышел, а затем зашел», - сказал И.ПЕРВУШКІН.

Начальник колонии также сообщил, что на сегодняшний день не видел заявления Ю.ТИМОШЕНКО с требованием позволить встречу с журналистами. «Пока я такого заявления не видел», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня С.ВЛАСЕНКО заявил, что его почти два часа силой удерживали в Качановской исправительной колонии в Харькове. «Только что состоялось беспрецедентное событие. Только что меня заключенным два часа держали в Качановской колонии. Вы слышали, наверное, грохот: это я делал попытки оттуда вырваться, это я грохотал в металлические двери. Меня не выпускали оттуда, меня удерживали», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат отметил, что с 10.50 до 13.05 его силой удерживали в следственной комнате.

Сегодня в Качановской колонии провели «День открытых дверей» для журналистов.