Эксперт: будущее отношений Украины-ЕС будет зависеть от выборов

Подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может состояться в конце года, если парламентские выборы в Украине пройдут демократично.

Такое мнение Институту Горшенина высказала директор Европейского Центра современной Украины (Брюссель, Бельгия) Инна КИРШ, комментируя предстоящее парафирование соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом, сообщили УНИАН в Институте.

«Если выборы пройдут честно и по стандартам, то дискуссии о европейском устремлении Украины уже не будет», - отметила она.

И.КИРШ полагает, что в случае проведения демократических выборов в украинский парламент соглашение об ассоциации с ЕС может быть подписано в конце текущего года, однако она исключает возможность создания только экономического союза.

«В этом никто не заинтересован. Для нас, для ЕС, с первого дня было ясно, что это полный пакет – либо все, либо ничего», - заявила эксперт.

Само парафирование соглашения, по мнению эксперта, на украинско-европейские отношения не повлияет, но усилит позицию Украины в отношениях с РФ. «Это только один шаг, который был предусмотрен уже давно. Что касается России, то это, конечно, четко усилит позицию Украины в переговорах с Россией, потому что тогда путь более ясен. Россияне до конца стремились избежать этой ситуации. Они (Россия) все равно будут все делать для того, чтобы подписание не состоялось. Вот для нас это только первый шаг. Мы хотели, чтобы договор был подписан еще до выборов. Но это уже не очень вероятно, потому что тайминг такой, что текст будет готов только в июне из-за летних каникул стран-членов (ЕС). Но надежда есть, что подписание произойдет до конца года», - считает И.КИРШ.

Польский историк и политолог Лукаш АДАМСКИЙ высказал мнение, что парафирование соглашения об ассоциации не является значимым событием. «Парафирование соглашения об ассоциации, которое планируется на 30 марта, будет сугубо техническим шагом. Оно лишь подтвердит, что переговорщики ЕС и Украины согласовали такой и не другой текст договора, который будет передан для утверждения уполномоченными органами обеих сторон», - сказал он.

«Разумеется, парафировать документ можно было еще в декабре прошлого года, поскольку такой шаг не имел бы практически никаких правовых последствий и обязательств для ЕС. Однако нарастающий кризис в отношениях ЕС с Украиной из-за сворачивания демократических механизмов в Украине и свободного политического соревнования – политические расправы над Юлией ТИМОШЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО являются наиболее известными проявлениями этой тенденции – склонили ЕС не парафировать документ торжественно во время саммита Украина-ЕС», - подчеркнул эксперт.

По его словам, именно по этому, а также учитывая медиальный характер политических саммитов, лидеры европейских государств опасались, что они только помогли бы Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ положительно представлять в украинских СМИ его внешнюю политику, а также послали бы ложный сигнал политическим и экономическим элитам Украины. Этот сигнал заключался в том, что «ЕС смирился с авторитарным правлением В.ЯНУКОВИЧА и его команды, в частности, с судилищем над лидерами оппозиции», сказал Л.АДАМСКИЙ.

Эксперт считает, что «парафирование соглашения при отсутствии политических торжеств, втихую, такой угрозы не несет. Отсюда и намерение парафировать документ 30 марта».

Л.АДАМСКИЙ также отмечает, что будущее украинско-европейских отношений в большой мере зависит от хода предстоящих парламентских выборов, запланированных на осень 2012 года. «Если они пройдут прозрачно и – наиболее желательно – с участием ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО, соглашение, думаю, будет скоро ратифицировано и вступит в 2013 году в силу. Однако такой вариант событий кажется мне маловероятным. Подавляющее большинство правительственных элит в Украине – как, впрочем, и в других постсоветских государствах, – не знает понятия политического самоограничения. Европейская политическая культура, опирающаяся на принцип верховенства закона, соблюдения демократических свобод и политического плюрализма, а также разделения судебной и исполнительной власти, им ментально чуждая и непонятная. Поэтому я опасаюсь нарушений украинского законодательства и Конституции (так как я ее толкую, не украинские суды) в таких масштабах, что отношения Украины с ЕС станут только еще более прохладными. События 2004 года, как, впрочем, и нескольких других голосований, состоявшихся в независимой Украине, только подтверждают возможность фальсификации итогов голосования и других преступлений», - отметил польский эксперт.

При этом он скептически относится к перспективе подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС без политической части документа. «Конечно, создание углубленной Зоны свободной торговли между ЕС и Украиной возможно и без политической ассоциации. Но ЕС длительный период отклонял такой вариант, опасаясь, что таким образом он лишится инструментов воздействия на украинскую власть. Тем более, сейчас, думаю, ЕС не будет склонен рассматривать такой вариант. Полностью, конечно, нельзя исключать такой сценарий, поскольку к такому варианту страны могут склонить их экономические интересы и желание предотвратить присоединение Украины к интеграционным проектам, исходящим из России. Но все же, я думаю, что об этом речь не пойдет, особенно в ближайшие год-два», - отметил Л.АДАМСКИЙ.

«В общем можно сказать, что из-за политической расправы над лидерами оппозиции в Украине обе стороны оказались в тупике, не будучи в состоянии подписать желаемый ими обеими документ. ЕС является заложником своих ценностей, политической культуры и своей позиции в переговорах с Украиной на протяжении последних нескольких лет. Украинская власть после многократных (и абсолютно неубедительных) заявлений, что суды в Украине независимые, не хочет терять лицо и признавать политический характер процессов над лидерами оппозиции. Таким образом, они тоже являются заложником собственных ошибок и собственного понимания политики», - резюмировал Л.АДАМСКИЙ.

Напомним, что процедура парафирования Соглашения об ассоциации должна состояться в Брюсселе 30 марта 2012 года.