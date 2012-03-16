Кличко: в Обухове состоится репетиция парламентских выборов

Выборы мэра, которые состоятся 18 марта в Обухове, – показательные с точки зрения отработки властью технологий, которые будут задействованы на парламентских выборах. В частности, это касается формирования «своих» избирательных комиссий и недопущения к подсчету голосов представителей оппозиции. Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

При этом В.КЛИЧКО отметил, что считает большой ошибкой то, что оппозиции не удалось договориться о выдвижении единого кандидата на выборах мэра Обухова. «Мы обратились к коллегам по оппозиции с предложением поддержать самого рейтингового кандидата. Но сложилась такая же ситуация, как во время последних выборов мэра столицы. Тогда оппозиция распылила голоса, и Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова стал мэром Киева. Сейчас несколько оппозиционных партий выставили своих представителей, вместо того, чтобы сплотиться вокруг самого рейтингового кандидата», - сказал лидер УДАРа.

«Мы просили и настаивали на том, чтобы нашего кандидата поддержали как самого рейтингового представителя от оппозиции. У нас есть социологические исследования, которые доказывают, что Анатолий ШАФАРЕНКО имеет наибольшую поддержку людей. Кроме того, он имеет значительный опыт и готов взять на себя ответственность за жизнедеятельность города. Но договориться не удалось. Таким образом оппозиция сама делает все возможное, чтобы в Обухове выиграл кандидат от власти», - сказал В.КЛИЧКО.

Он также убежден, что в кругу оппозиционных партий нужно вместе внимательно проанализировать ситуацию вокруг выборов в Обухове, сделать выводы, чтобы сделать невозможными подобные сценарии на предстоящих парламентских выборах.

В партии «УДАР» обуховские выборы считают генеральной репетицией будущих парламентских. Представителей от «УДАРа» и других демократических политсил нет ни в одной комиссии, поэтому в партии призывают оппозицию вместе отстоять результаты голосования, чтобы сделать невозможными фальсификации при подсчете голосов.

В.КЛИЧКО также призвал обуховцев активно участвовать в выборах мэра, чтобы их бюллетени не использовала власть. Он считает «как никогда важной» работу наблюдателей, в том числе и от международных организаций, которые уже заявили, что будут активно следить за ходом голосования и подсчета голосов на выборах в Обухове.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2012 года состоятся внеочередные выборы обуховского городского головы.

10 марта в УДАРе заявили, что на выборах обуховского городского головы представителей УДАРа не зарегистрировали ни в одной из избирательных комиссий, на руководителя местного избирательного штаба оказывается давление, рейтинговых кандидатов от других оппозиционных сил сняли с регистрации. По убеждению представителей партии, таким образом власть сегодня отрабатывает технологии, которые будет применять для своей «победы» на предстоящих парламентских выборах.