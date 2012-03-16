Томенко: после провала с Лутковской Янукович провел воспитательную работу

Фракции оппозиции обсуждают с общественными и правозащитными организациями новую кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Верховной Рады, один из лидеров партии “Батькивщина” Николай ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, обсуждается несколько кандидатур, одна из которых - президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерина ЛЕВЧЕНКО. Кроме того, добавил он, некоторые депутаты от оппозиции выдвигают идею относительно возможной поддержки на эту должность Нины КАРПАЧЕВОЙ. “Моя позиция такая, что мы должны придерживаться четкой линии - омбудсман должен представлять интересы не какой-то политической силы, а общественности”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, добавил Н.ТОМЕНКО, по имеющейся у него информации представители большинства уже собрали необходимое количество подписей, чтобы повторно внести кандидатуру Валерии ЛУТКОВСКОЙ. По его словам, вчера после провального голосования, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел “воспитательную работу” с руководством фракций большинства и объяснил, что кандидатура В.ЛУТКОВСКОЙ должна быть поддержана. “Президент четко объяснил большинства, что кандидатура ЛУТКОВСКОЙ является его кандидатурой, и она в любых условиях должна быть проголосована”, - добавил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, на должность Омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Евгения ЗАХАРОВА, который набрал 134 голоса, и Валерии ЛУТКОВСКОЙ, которую поддержали 212 депутатов.

По словам главы Счетной комиссии ВР Николая ШЕРШУНА, 392 народных депутата получили бюллетени для голосования, а проголосовал 391 депутат. При этом недействительными признаны 27 бюллетеней, а 18 народных депутатов не поддержали ни одну из кандидатур.