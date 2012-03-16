Лавринович: Евросуд не может указывать Украине, как лечить Тимошенко

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что Европейский суд по правам человека не имеет права обязывать государство устанавливать способ лечения бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление защитника Ю.ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО о том, что Европейский суд по правам человека обязал Государство Украина лечить Ю.ТИМОШЕНКО в стационаре.

«Европейский суд по правам человека не может принимать такие решения и не принимает их никогда. В его компетенции этого нет – где, кого можно лечить, каким способом, и он не может отменять решения национальных судов», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что Европейский суд может принимать решение относительно нарушения государством Конвенции о правах человека.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что при необходимости экс-премьера можно перевезти из колонии в больницу и без решения европейского суда. «Я думаю, что в данном случае, если реальное состояние здоровья (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) требует лечения в стационаре, то я не вижу никаких препятствий, чтобы это было осуществлено», - сказал министр.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что законодательство Украины разрешает это делать.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ выразил мнение, что осмотр Ю.ТИМОШЕНКО иностранными врачами является беспрецедентным случаем. «Пока еще в европейской практике я не нашел, чтобы в какой-либо стране были допущены врачи из других стран для проведения обследования до принятия решения. Это ясная демонстрация того, что вопрос здоровья человека - вне политики, над какими-либо наказаниями», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, С.ВЛАСЕНКО заявил, что Европейский суд по правам человека обязал Государство Украина лечить экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в стационаре.

"Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента Европейского суда. Им Государство Украина обязано проводить лечение Юлии ТИМОШЕНКО в стационаре специализированного медицинского заведения", - сказал С.ВЛАСЕНКО.