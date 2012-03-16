На избирательных участках Обухова повесят видеокамеры

Председатель Обуховской территориальной избирательной комиссии Борис ВАСЮР заявляет, что во время внеочередных выборов городского председателя на избирательных участках Обухова будут установлены видеорегистраторы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ВАСЮР заявил, комментируя подготовку к проведению выборов.

«Учитывая политические страсти, которые развернулись вокруг выборов городского председателя города Обухова, комиссией принято решение об установке видеорегистраторов на избирательных участках города», - сказал Б.ВАСЮР, отметив, что на видео будет фиксироваться порядок на участках и соблюдение других норм избирательного законодательства.

При этом он подчеркнул, что конечно, тайна волеизъявления избирателя будет сохранена в кабинках для голосования. «Наша задача - создать все условия, необходимые для нормальной работы наблюдателей, представителей средств массовой информации, всех участников избирательного процесса», – объяснил председатель ТИК.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2012 года состоятся внеочередные выборы обуховского городского головы.