Венецианская комиссия готова помочь Украине реформировать Конституцию

Европейская Комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) готова к тесному сотрудничеству с Конституционной ассамблеей.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом сказала член Венецианской комиссии, советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина СТАВНИЙЧУК, говоря об итогах очередного 90-го заседания Венецианской комиссии.

По ее словам, участники заседания обсудили конституционную реформу в Украине. Речь шла в частности об инициативе Президента Украины относительно Конституционной ассамблеи. М.СТАВНИЙЧУК проинформировала коллег о подписании главой Украинского государства указа №31/2012 «Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной Ассамблеи». Этим документом одобрена Концепция формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи, разработанная на основе рекомендаций Венецианской комиссии.

В ходе обсуждения было особо отмечено, что формирование и организация работы Ассамблеи основываются на принципах верховенства права, коллегиальности, самоуправления, прозрачности, открытости и гласности, независимости в принятии решений, а также на принципах профессионализма и научности - что является основой для эффективного, свободного и конструктивного обмена мнениями, создания атмосферы доверия.

В пресс-службе главы государства отмечают, что председатель Европейской комиссии «За демократию через право» Джанни БУКИККИО выразил надежду на плодотворное сотрудничество Венецианской комиссии с Украиной в вопросе конституционной реформы. Была выражена готовность о предоставлении Украине соответствующих экспертных выводов на разных этапах конституционного процесса.

Также в заседании принял участие старший советник Генерального секретариата Совета Европейского Союза Пиркка ТАПИОЛА. Он отметил, что ЕС поддерживает начало конституционного процесса в Украине. П.ТАПИОЛА также отметил, что реформирование Конституции должно проходить на основе демократического развития Украины, а изменения в Основной Закон должны носить объективный характер, а не исходить из текущих политических потребностей. Он выразил надежду на тесное сотрудничество Украины в вопросах конституционного реформирования с европейскими экспертами, в том числе Венецианской комиссией.

В свою очередь, М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что Концепция формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи предусматривает привлечение специалистов и проведение экспертизы наработанных предложений - в том числе специалистами европейских институтов, на всех без исключения этапах обновления Основного Закона. Эта позиция является консенсусной для всех субъектов конституционного процесса, отметила советник Президента.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, глава государства осознает, что конституционная реформа является делом стратегического значения, в котором нет места политической конъюнктуре.